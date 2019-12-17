Из-за Геруса цена на автогаз может вырасти на 5 грн, - эксперт

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

По мнению эксперта, почти 3 млн украинцев будет заправляться на 5 грн/л дороже с нового года

Если депутаты проголосуют предложенную "слугами народа" поправку в законодательство по акцизу на сжиженный газ, цена на него со следующего года вырастет на 5 грн/л. Об этом написал глава ГО "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец в блоге, передает РБК-Украина.

"Почти 3 млн украинцев будет заправляться на 5 грн/л дороже с нового года. Автогаз (пропан-бутан) - наиболее массовое среди частных автовладельцев и социальное топливо с большой вероятностью подорожает. Это произойдет, если завтра Слуги народа проголосуют за законопроект номер 2317 с правкой депутатки, экс-журналиста телеканала "1+1" Ольги Василевской-Смаглюк, публично поддержанной главой комитета по ТЭК Андреем Герусом", - написал Трохимец.

Он сообщил, что поправка Василевской-Смаглюк предполагает уравнять ставку акциза на сжиженный газ со ставкой на бензин на уровне 139,5 евро за тонну. Сейчас ставка на бензин выше - 213,5 евро на тонне, а на автогаз - 52 евро за тонну. То есть на автогаз ставка вырастет в 2,7 раза. По мнению эксперта, внесение этой поправки в законодательство выгодно бизнесмену Игорю Коломойскому, который владеет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

"Зачем поднимать цену топлива, на которое перешло так много украинцев за продолжительную "эпоху бедности"? Ответ прост - это выгодно Кременчугскому нефтеперабатывающему заводу (ПАО "Укртатнафта") одного олигарха"… Если правку примут, то цена автогаза будет состоять из налога на 55%, а бензина на 40%. Вдумайтесь, более половины цены самого социального топлива будет состоять из побора государства. А КНПЗ будет платить на 15% меньше из произведённого у них бензина", - написал Трохимец.

По его оценке, повышение акциза на сжиженный газ приведет к росту цены автогаза на 5 грн/л до 17-18 грн/л уже с 1 января, и как следствие - к повышению цен на проезд в такси на 20-30%, дополнительных выплат автомобилистов на газу государству до 10 млрд гривен (по данным профильной ассоциации), увеличению доли налогов в литре автогаза до 55%, а также к полной потере промышленного потребления автогаза.