UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Срочник Нацгвардии сбил 7 вражеских воздушных целей

Фото: Нацгвардеец сбил 7 вражеских воздушных целей (НГУ)
Автор: Олег Васкив

Срочник Национальной гвардии сбил уже 6 самолетов и одну крылатую ракету врага. Президент Владимир Зеленский присвоил военному звание Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника оперативного управления Главного управления НГУ Алексея Надточего.

Он отметил, что военнослужащий срочной службы Национальной гвардии продолжает уничтожать воздушные сил РФ.

"Так, 16 июля ним из ПЗРК была сбита крылатая ракета, а 17 июля - самолет Су-25. Всего на его счету - 7 пораженных целей, из них 6 самолетов и 1 крылатая ракета. Кстати, боец - Герой Украины", - сказал Надточий.

К слову, имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашается. Только известно, что он родом из Ивано-Франковской области, а его позывной "Бандит".

Напомним, бойцы отряда специального назначения Нацгвардии 27 июля подобрались к врагу и одним выстрелом из ПТРК "Скиф" уничтожили БМП-2 вместе со всем экипажем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияВойна России против Украины