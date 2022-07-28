Срочник Нацгвардии сбил 7 вражеских воздушных целей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника оперативного управления Главного управления НГУ Алексея Надточего.

Он отметил, что военнослужащий срочной службы Национальной гвардии продолжает уничтожать воздушные сил РФ.

"Так, 16 июля ним из ПЗРК была сбита крылатая ракета, а 17 июля - самолет Су-25. Всего на его счету - 7 пораженных целей, из них 6 самолетов и 1 крылатая ракета. Кстати, боец - Герой Украины", - сказал Надточий.

К слову, имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашается. Только известно, что он родом из Ивано-Франковской области, а его позывной "Бандит".