В Германии возле синагоги произошла стрельба, есть жертвы

В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу, в результате погибли несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел вблизи синагоги. Полиция сообщила о двух жертвах. Злоумышленники скрылись на автомобиле.

По данным газеты Bild, преступник стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленника.

По данным ВВС,

Напомним, 3 октября в Париже мужчина с ножом напал в штаб-квартире полиции на правоохранителей. В результате нападения погибли четверо полицейских, нападавшего застрелили. Им оказался бывший административный сотрудник полиции, который более 20 лет работал в справочном отделе.

Также РБК-Украина сообщало, что в американском городе Канзас-Сити неизвестный открыл огонь по посетителям одного из баров, в результате чего четыре человека погибли, еще пять получили ранения. По сообщению местной полиции, неизвестно кто именно совершил нападение.