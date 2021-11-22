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В Германию из Беларуси с начала года нелегально въехали более 10 тысяч человек

Автор: Валерия Полищук

С начала 2021 года через Беларусь в Германию въехала более 10 тысяч человек. При этом за первые три недели ноября зарегистрированы 2287 случаев нелегального въезда мигрантов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным Федеральной полиции Германии, с января по июль в страну через Беларусь въехали в общей сложности 26 нелегальных мигрантов, в августе - 474, в сентябре - 1903, в октябре - 5285.

При этом эпицентром по-прежнему является германо-польская граница, на которой с августа наблюдается "высокое миграционное давление".

Напомним, Литва не видит возможности ведения переговоров с Беларусью по урегулированию миграционного кризиса. Минск перебросил к границе две тысячи нелегалов.

Кроме того, Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой, подгоняя их выстрелами.

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БеларусьГерманияМиграционный кризис