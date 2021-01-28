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Германия запретит пассажирское авиасообщение с пятью странами из-за мутаций COVID

Берлин, Четверг 28 января 2021 22:07
Германия запретит пассажирское авиасообщение с пятью странами из-за мутаций COVID
Фото: взлетающий самолет во Франкфурте (DPA)
Автор: Роман Тверденко

Немецкое правительство решило запретить пассажирские авиаперелеты из пяти стран. Это Великобритания, Южная Африка, Бразилия, Ирландия и Португалия.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Запрет будет действовать для этих стран, поскольку в них зафиксированы массовые случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Кроме этого, в Португалии сейчас наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Ограничения должны официально вступить в силу с 30 января и будут действовать предварительно до 17 февраля. Исключения будут действовать для граждан Германии, лиц, которые имеют вид на жительство в стране и дипломатов.

Также остается разрешение на грузовые перевозки, транспортировку гуманитарных товаров и медицинских продуктов.

Напомним, правительство Португалии продлило локдаун до середины февраля. В стране тяжелая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом.

В то же время, в Хорватии власти смягчают карантин с 1 февраля. Разрешаются занятия спортом на открытом воздухе и возвращение в школу учеников 5-8 классов.

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