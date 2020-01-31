Германия выделит средства на разработку вакцины против коронавируса

Германия выделит 90 миллионов евро на разработку вакцины против нового вида коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае. Об этом заявила министр науки Германии Аня Карличек, говорится на сайте немецкого ведомства.

По словам Карличек, немецкое правительство в рамках международной инициативы по разработке вакцины против нового коронавируса 2019-nCoV решило выделить финансовую помощь в размере 90 млн евро.

"Германия как один из основоположников международной инициативы CEPI (Коалиция инноваций по готовности к эпидемии - ред.), поддерживает ее, выделив 90 млн евро", - заявила министр.

Кроме того, биофармацевтическая компания CureVac из Тюбингена примет участие в научных работах по поиску вакцины против китайского коронавируса. Карличек надеется, что вакцина будет разработана "в относительно короткий срок".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия приняла решение о выделении 10 млн евро для исследования нового китайского коронавируса и методов противодействия его распространению. До 12 февраля Еврокомиссия будет принимать научные проекты для финансирования.

Также РБК-Украина писало, что специалистам японского Национального института инфекционных заболеваний удалось выделить геном нового коронавируса. Выделение генома поможет в создании вакцины против коронавируса, который распространяется по миру.