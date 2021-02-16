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Германия вводит бесплатное экспресс-тестирование на COVID

Новина українською → Берлин, Вторник 16 февраля 2021 15:30
Германия вводит бесплатное экспресс-тестирование на COVID Фото: тестирование на COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Германия с 1 марта вводит бесплатное тестирование на COVID. В частности, экспресс-тесты можно будет получить в аптеках или центрах тестирования.

Об этом пишет DW.

Министр здравоохранения Йенс Шпан объявил, что все люди в Германии смогут бесплатно сделать экспресс-тест на антиген.

"Их сейчас достаточно на рынке", - отметил он и добавил, что федеральное правительство покроет расходы на тесты.

Также Шпан заявил, что в ближайшее время Берлин одобрит тесты, которые можно сделать в домашних условиях.

"Эти варианты тестирования могут способствовать безопасной повседневной жизни, особенно в школах и детских садах", - подчеркнул министр.

Он отметил, что правительство ведет переговоры с производителями, чтобы снизить стоимость на домашние тесты. На сегодня большинству немцев приходится покупать быстрые тесты, стоимость обычно колеблется от 30 до 60 евро.

Экспресс-тесты на антиген не нужно отправлять в лабораторию, но их результаты не так точны, как тесты ПЦР.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия частично закрыла границы из-за мутаций коронавируса.

Также стало известно, что Германия готова использовать российскую COVID-вакцину, но есть определенное условие.

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