Германия второй день подряд бьет рекорды COVID-заболеваемости

По информации Института, вчера коронавирусом заболели еще 37 120 человек, что является максимальным показателем от начала пандемии в стране.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Германии возросло до 4 709 488.

Отмечено, что еще на прошлой неделе в стране фиксировали 24 668 случаев.

Указано, что показатель COVID-заражений в Германии вырос за последние семь дней в среднем до 169,9 на 100 тысяч жителей, а предварительно составил 154,5 и 139,2 .

Вместе с тем абсолютный максимум в стране был зафиксирован 22 декабря 2020 года, составив 197,6.