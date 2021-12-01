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Германия ужесточит COVID-ограничения для невакцинированных: новые правила

Автор: Сергей Пышкин

В Германии планируют ужесточить карантин для непривитых граждан. Также запретят работу баров и клубов по всей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOCUS Online.

В соответствии с проектом решений, который планируют пересмотреть 2 декабря, предполагается, что невакцинированным людям позволят встречаться только в небольших компаниях. В то же время это правило не распространяется на детей.

Власти не планируют закрывать учебные заведения, однако вводят обязательный масочный режим. Футбольные стадионы позволят заполнять до 30%, а культурные мероприятия будут ограничены до 5 тысяч посетителей.

В частности, в стране могут ввести обязательную вакцинацию.

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ГерманияКоронавирусВакцинация