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Германия ужесточила требования въезда для невакцинированных

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Воскресенье 01 августа 2021 12:20
Германия ужесточила требования въезда для невакцинированных Фото: Германия ужесточила требования для въезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новые более жесткие условия въезда в Германию вступили в силу с воскресенья, 1 августа. Теперь все путешественники от 12 лет должны иметь при въезде в ФРГ отрицательный результат теста на коронавирус или же свидетельство о полной вакцинации, или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Ранее эти требования касались только пассажиров авиакомпаний, но теперь распространяется и на лиц, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, по железной дороге или морским транспортом. Правило будет действовать не только для иностранцев, но и жителей ФРГ, которые возвращаются из других стран.

При этом проверки на сухопутных границах страны будут носить выборочный характер. Во время них путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы. Во время пересечения границы в поездах проверки будут осуществлять во время его движения. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в самолет.

Также с 1 августа в Германии меняется классификация зон риска относительно заболеваемости COVID-19. Отныне вместо трех остается только две категории: зона распространения варианта коронавируса и зона высокого риска. Те, кто возвращается из этих зон, должны зарегистрироваться на правительственном портале.

При въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование является обязательным даже для тех путников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19. Но даже в случае негативного результата теста в Германии нужно пройти 14-дневный карантин, который нельзя сократить.

Вакцинированные лица, которые возвращаются из зон высокого риска, должны на 10 дней идти в карантин, который, однако, можно прекратить после пяти дней в случае негативного результата теста на коронавирус. Для детей в возрасте до 12 лет карантин длится пять дней. На путников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19, это требование не распространяется.

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