Германия ужесточила правила въезда из французского региона из-за мутаций коронавируса

Германия ужесточила правила въезда из французского департамента Мозель. Там наблюдается распространение мутированных видов коронавируса.
Об этом сообщается в сводке Института Роберта Коха.
Французский регион рассматривается как опасный в связи с угрозой распространения оттуда новых видов коронавируса в немецкие регионы.
Со 2 марта тем, кто въезжает из Мозеля надо предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. Транспортные компании могут перевозить через границу только граждан Германии и лиц с видом на жительство. Отменяется пассажирское сообщение с департаментом.
При этом на границе французского департамента и Германии не будет введен пограничный контроль. Новые ограничения не распространяются на грузовые перевозки.
Сейчас в Германии действуют ограничения на въезд из Бразилии, Британии, Ирландии, Португалии, Южной Африки, Чехии и австрийской земли Тироль. Все из-за распространения мутаций коронавируса.
Ранее сообщалось, что правительство Германии четко определило приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать от COVID-19. Однако из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.
Также известно, что в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.