Германия ужесточила правила въезда из французского региона из-за мутаций коронавируса

Французский регион рассматривается как опасный в связи с угрозой распространения оттуда новых видов коронавируса в немецкие регионы.

Со 2 марта тем, кто въезжает из Мозеля надо предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. Транспортные компании могут перевозить через границу только граждан Германии и лиц с видом на жительство. Отменяется пассажирское сообщение с департаментом.

При этом на границе французского департамента и Германии не будет введен пограничный контроль. Новые ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

Сейчас в Германии действуют ограничения на въезд из Бразилии, Британии, Ирландии, Португалии, Южной Африки, Чехии и австрийской земли Тироль. Все из-за распространения мутаций коронавируса.