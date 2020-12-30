Германия рассчитывает на скорейшее одобрение вакцины AstraZeneca в ЕС

Германия рассчитывает на скорейшее одобрение Евросоюзом вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Это позволит быстрее начать массовую вакцинацию в ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас в Евросоюзе вакцинация проходит только препаратом Pfizer, из-за чего в некоторых звеньях вакцинации наблюдаются сбои из-за нехватки вакцины.

"Вакцинация является ключем к возвращению к нормальной жизни. Избегание смертей и страданий является основным", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. В ЕС хотят больше данных о ее качестве.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.