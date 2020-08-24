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Германия призвала провести прозрачное расследование отравления Навального

Берлин, Понедельник 24 августа 2020 19:53
Германия призвала провести прозрачное расследование отравления Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Дмитрий Левицкий

Германия надеется на выздоровление Навального

Клинические данные свидетельствуют о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Германия призывает Россию срочно провести прозрачное расследование этого преступления.

Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и главы немецкого МИД Хайко Мааса, распространенном в Twitter.

Немецкие политики требуют установить и привлечь к ответственности всех причастных к отравлению Навального.

"Мы надеемся, что господин Навальный сможет полностью восстановиться. Наши наилучшие пожелания также касаются его семьи, которая переживает тяжелое испытание", - добавили Меркель и Маас.

Напомним, 20 августа во время перелета в Москву Навальному стало плохо. Его доставили в больницу Омска, где он впал в кому. Оттуда российского оппозиционера через сутки перевезли в немецкую клинику "Шарите". Окружение Навального уверено, что его отравили.

Отравления Навального подтвердили немецкие врачи; в организме оппозиционера обнаружили ядовитое вещество группы "холинэстеразы".

До этого российские врачи уверяли, что в анализах Навального обнаружили только алкоголь и кофеин.

Добавим, Навальный до сих пор находится в коме.

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Новости Украины ГерманияНавальныйАнгела МеркельХайко Маас
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