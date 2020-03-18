Германия приостанавливает прием беженцев из-за коронавируса

Германия приняла решение временно приостановить прием гуманитарных беженцев из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Министерство внутренних дел Германии поручило Федеральному управлению по делам миграции и беженцев приостановить процедуры расселения гуманитарных беженцев на неопределенный срок.

"Немецкий гуманитарный приемный процесс застопорился с пятницы в связи с различными ограничениями на поездки и оперативными ограничениями со стороны важных партнеров", - заявил представитель министерства.

Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев также официально приостановили программы приема беженцев.

Напомним, по состоянию на 18 марта в мире число инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч человек, при этом погибли более 8 тысяч человек, более 82 тысяч вылечились. Коронавирус выявлен в 167 странах и территориях.

Кроме того, Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Саммит G20 состоится на следующей неделе в формате видеоконференции.