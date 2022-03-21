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Германия поддерживает Украину, но варианты поставки оружия через Бундесвер исчерпаны, - Минобороны

Фото: Германия ищет новые варианты для поставок оружия в Украину (pixabay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Германия будет и дальше поддерживать Украину в войне против России. Однако страна уже исчерпала варианты поставки оружия через Бундесвер (Вооруженные силы ФНР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Кристины Ламбрехт изданию Deutschlandfunk.

"Есть разные способы поддержать Украину. Варианты через Бундесвер исчерпаны, и мы изучаем, какие еще есть варианты", - заявила глава Минобороны.

При этом Ламбрехт акцентировала, что "все эти пути будут обсуждаться, чтобы Германия могла продолжать стоять на стороне Украины".

Напомним, ранее в МИД Германии сообщили, что ЕС выделит 1 млрд евро на вооружения для Украины.

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