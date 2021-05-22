UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия отнесла Великобританию в зону наивысшего риска заражения коронавирусом

Автор: Инна Собора

Германия откорректировала классификацию стран по риску заражения коронавирусом. В результате этого Великобританию внесли в категорию наивысшего риска из-за распространения индийского штамма коронавируса в стране.

Об этом пишет DW.

Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.

В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только для граждан и резидентов ФРГ. Также по прибытии в Германию людям необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Его продолжительность может уменьшиться после отрицательного теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Германии отменяют приоритетную вакцинацию с 7 июня в стране вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.

РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияКоронавирус