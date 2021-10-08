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Германия отнесла Украину к странам высокого риска из-за COVID-19

Автор: Юлия Бойко

Германия внесла Украину в список стран высокого риска из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Это означает, что с 10 октября в отношении украинцев будут действовать ограничения на въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Института Роберта Коха.

Сообщается, что Украина будет считаться зоной высокого риска для Германии с 00:00 10 октября. Таким образом, въезд в страну для украинцев будет ограничен, особенно для невакцинированных. Их будут пропускать только при "абсолютной необходимости" поездки.

Также на границе остается требование предъявить сертификат о полной вакцинации одной из признанных в Евросоюзе вакцин, справку о выздоровлении и отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, необходимо заполнить въездную форму.

Напомним, сегодня Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще как минимум на две недели.

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