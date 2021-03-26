Германия отложит введение требования относительно COVID-тестирования для авиапассажиров

Власти Германии отложили начало срока действия нового требования о тестировании на коронавирус всех, кто прибывает в аэропорты Германии. Таким образом, это решение вступает в силу не с 28 марта, как ранее сообщалось , а во вторник.

По его словам, отсрочка даст авиакомпаниям и частным лицам больше времени для подготовки. В настоящее время только путешественники, прибывающие из стран с особенно высоким уровнем инфицирования, должны проходить тестирование перед посадкой в самолет.

Отмечается, что путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.

Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 земель страны решили, что тестирование перед вылетом станет обязательным условием для въезда в Германию.