Германия открывается для вакцинированных туристов из Украины: разъяснение

Сообщается, что с 25 июня полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение визы.

Но право въезда получат только те, кто получил прививки вакциной из списка на сайте Института Пауля Эрлиха - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Отметим, из этого перечня в Украине вакцинируют только препаратами Pfizer и AstraZeneca. И с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней.

"Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартами, как только будут завершены необходимые тестирования", - говорится в сообщении.