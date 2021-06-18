UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия открывается для вакцинированных туристов из Украины: разъяснение

Автор: РБК-Украина

На следующей неделе Германия откроется для туристов из Украины, которые прошли вакцинацию от COVID-19. При этом определен перечень конкретных вакцин.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

Сообщается, что с 25 июня полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня, можно подавать заявления на получение визы.

Но право въезда получат только те, кто получил прививки вакциной из списка на сайте Института Пауля Эрлиха - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Отметим, из этого перечня в Украине вакцинируют только препаратами Pfizer и AstraZeneca. И с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней.

"Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартами, как только будут завершены необходимые тестирования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что Германия с 25 июня открывает границу для вакцинированных туристов не из Евросоюза, но перечня необходимых вакцин не было.

До этого РБК-Украина писало, что еще одна экзотическая страна открывается для украинских туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германиятуризмвакцинация