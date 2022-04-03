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Германия осудила убийства людей под Киевом и требует ужесточить санкции против России

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Россия совершила ужасное преступление, убив людей в Киевской области. В связи с этим он потребовал ужесточить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Это ужасное военное преступление не может остаться без ответа. Я думаю, что ужесточение санкций уместно. Мы готовим это с нашими партнерами в ЕС", - заявил министр.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала усилить санкции против России.

Отметим, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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