Германия осудила убийства людей под Киевом и требует ужесточить санкции против России

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Россия совершила ужасное преступление, убив людей в Киевской области. В связи с этим он потребовал ужесточить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Это ужасное военное преступление не может остаться без ответа. Я думаю, что ужесточение санкций уместно. Мы готовим это с нашими партнерами в ЕС", - заявил министр.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала усилить санкции против России.

Отметим, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

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