Германия объявила о начале эпидемии коронавируса в стране

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что в стране началась эпидемия коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Минздраве Германии, пять новых случаев заболевания, которые были зафиксированы 26 февраля в стране, никак не связаны с первоисточником коронавируса в Китае.

"Цепь инфекции частично не отслеживается, и это является новым. Большое количество людей контактировало с пациентами, которые у нас были до сих пор, и у которых можно было проследить цепь до происхождения коронавируса в Китае", - сообщил Спан.

На данный момент в Германии в общей сложности зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Несмотря на это Спан предостерег от ненужной паники.

"Не каждый кашель - это случай коронавируса. Германия хорошо оснащена изоляторами в больницах, если они нужны в большем количестве. Мы действуем быстро и адаптируем нашу реакцию к текущей ситуации, и, к сожалению, я должен сказать, что ситуация изменилась за последние часы", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Европе случаи коронавируса зафиксированы в 15 странах. Больше всего пострадала от нового вируса Италия, где количество заразившихся превысило 300 человек. Также в стране зафиксировано 11 смертей.

Также сообщалось, что Еврокомиссия требует от стран Евросоюза представить национальные планы борьбы с коронавирусом. В ЕС призвали страны сообщества воздерживаться от несогласованных действий.