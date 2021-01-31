Германия направит медиков и военных в Португалию для борьбы с COVID-19

Фото: человек в маске в Португалии (theportugalnews.com)

Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудование в Португалию для борьбы с коронавирусом. В стране критическая ситуация с госпитализацией.

Об этом сообщает Reuters.

Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 кроватей в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом.

Ожидается, что Германия направит в Португалию 27 врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Немецкие медики пробудут там около трех недель.

На этой неделе заболевших из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии решило ввести жесткие ограничения на въезд в ФРГ из стран, где фиксируется высокая степень распространенности мутировавших вариантов коронавируса. Среди них и Португалия.

Также правительство Португалии приняло решение об ограничении поездок жителей страны за границу. Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.