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Германия начала вакцинацию от коронавируса

Германия, Суббота 26 декабря 2020 18:51
Германия начала вакцинацию от коронавируса
Фото: привитая 101-летняя женщина (DPA)
Автор: Роман Тверденко

В Германии стартовала кампания вакцинации от коронавируса. В субботу, 26 декабря, привили жильцов дома пристарелых в Хальберштадте.

Об этом сообщает Bild.

Первой дозу препарата Pfizer получила 101-летняя Эдит Квойцалла, которая проживает в этом доме для пристарелых. Также вакцинировали остальных жильцов учреждения и персонал.

Официально кампания вакцинации в Германии начнется в воскресенье, 27 декабря, в 7:00 по местному времени. Первыми будут привиты люди в возврасте 80 лет и старше, жители домов пристарелых, медсестры и медики в зоне риска заражения.

Для прививания в Германии будут работать 442 прививочных центра.

Сегодня также вакцинацию начали в Венгрии. Страна, как и Германия, начала прививать людей за день до официального начала кампании вакцинации во всем Евросоюзе.

Кроме этого, правительство Израиля рассчитывает выйти на показатель в минимум 150 тысяч вакцинированных от коронавируса в день. За месяц первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян.

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