Германия начала расследование против подозреваемых в отравлении Скрипалей

Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

В деле, которое недавно было открыто и получило название "Нови", указывается, что двое сотрудников ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвинили в покушении на Скрипалей, засветились в Германии в 2014 году. Они провели три дня недалеко от Франкфурта.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом.

Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.

Кроме того, страны-члены Организации по запрету химического оружия поддержали включение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Конвенцию по запрещению химического оружия.