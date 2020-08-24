Германия до конца года продолжит антикризисную помощь бизнесу

Министерство экономики Германии намерено продлить до конца года выплаты помощи малому и среднему бизнесу для компенсации убытков, вызванных пандемией COVID-19. Максимальный размер дотаций одному предприятию составляет 150 тысяч евро.

Об этом заявила пресс-секретарь Минэкономики ФРГ, сообщает DW.

В министерстве также заверили, что немецкий бизнес активно пользуется льготными условиями государственных кредитных программ. К середине августа поступило 83 тысяч заявок и было согласовано выделение почти 450 млрд евро таких займов.

Отметим, что в Германии для компенсации убытков бизнеса от эпидемии коронавируса была введена беспрецедентная программа финансовой помощи.

Компенсацию в размере до 50 тысяч евро в месяц (максимум три месяца) могут получить малые и средние предприятия всех отраслей - как организации, так и физические лица. При этом предприятие должно показать, что его оборот в месяц, на который оно запрашивает помощь, упал на 40% или более по сравнению с этим же месяцем 2019 года.

В общем правительство Германии приняло пакет поддержки экономики объемом 130 млрд евро.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к "зеленому" восстановлению экономики после пандемии СOVID-19, чтобы сохранить чистую природу.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.