Германия делает постепенные шаги к эмбарго на российские энергоресурсы, - министр экономики

Усилия Германии по постепенному сокращению импорта ископаемого топлива из России ослабляют президента Владимира Путина. Министр экономики Роберт Хабек считает, что правильный путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы каждый день работаем над созданием предпосылок и шагов к эмбарго, и это тоже, по мнению федерального правительства, а также, на мой взгляд, правильный путь, который ежедневно вредит Путину", - сказал Хабек отвечая на вопрос, не решит ли Германия поддержать энергетическое эмбарго против России из-за гибели гражданских лиц в Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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