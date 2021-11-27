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Германия и Чехия заявили о первых возможных случаях заражения "омикрон"-штаммом

Автор: Мария Кучерявец

В Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также, вероятно, в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в Национальный институт общественного здравоохранения Чехии заявил, что сейчас изучаются образцы теста человека, который прибыл в страну из Намибии.

"Лаборатория проверяет возможное обнаружение положительного образца варианта Omicron. Мы ожидаем подтверждения или опровержения этого случая", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сегодня в Германии министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что "с высокой вероятностью" новый вариант коронавируса "омикрон" выявлен у пассажира, который прибыл из Южной Африки.

"Прошлой ночью несколько симптомов штамма Omicron было обнаружено у путешественника, который вернулся Южной Африки. Вероятно, что Omicron уже в Германии", - написал он в Twitter.

Он добавил, что окончательные результаты анализов еще готовы.

Напомним, глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса и предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола.

Добавим, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

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ГерманияЧехияКоронавирус