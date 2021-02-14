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Германия частично закрыла границы из-за мутаций коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Германия в воскресенье остановила большинство поездок на границе с Чехией и Австрией. Такое решение было принято в связи с распространением новых мутаций коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Так, практически полностью была закрыта граница в Баварии с Чехией и Австрией. Границу разрешено пересекать только пассажирам, которые работают в сфере медицины или "критической инфраструктуры". Также въезд в страну разрешен водителям грузовиков и тем, кто следует на похороны.

Также между Баварией и Чехией было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение.

При этом правительство Баварии хочет больше исключений для въезда в страну из Чехии и Австрии. В частности, хотят разрешить въезд тем, чьи компании подтвердят важность их работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия из-за мутации COVID-19 вводит контроль на границе с Австрией и Чехией.

Также РБК-Украина писало, что Чехия продлила чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Оно будет действовать до конца февраля.

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