Германия частично закрыла границы из-за мутаций коронавируса

Германия в воскресенье остановила большинство поездок на границе с Чехией и Австрией. Такое решение было принято в связи с распространением новых мутаций коронавируса.

Так, практически полностью была закрыта граница в Баварии с Чехией и Австрией. Границу разрешено пересекать только пассажирам, которые работают в сфере медицины или "критической инфраструктуры". Также въезд в страну разрешен водителям грузовиков и тем, кто следует на похороны.

Также между Баварией и Чехией было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение.

При этом правительство Баварии хочет больше исключений для въезда в страну из Чехии и Австрии. В частности, хотят разрешить въезд тем, чьи компании подтвердят важность их работы.