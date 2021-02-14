ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия частично закрыла границы из-за мутаций коронавируса

Новина українською → Бавария, Воскресенье 14 февраля 2021 19:05
Германия частично закрыла границы из-за мутаций коронавируса Фото: запрет въезда из-за коронавируса (tageskarte.io)
Автор: Игорь Литвиненко

Германия в воскресенье остановила большинство поездок на границе с Чехией и Австрией. Такое решение было принято в связи с распространением новых мутаций коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, практически полностью была закрыта граница в Баварии с Чехией и Австрией. Границу разрешено пересекать только пассажирам, которые работают в сфере медицины или "критической инфраструктуры". Также въезд в страну разрешен водителям грузовиков и тем, кто следует на похороны.

Также между Баварией и Чехией было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение.

При этом правительство Баварии хочет больше исключений для въезда в страну из Чехии и Австрии. В частности, хотят разрешить въезд тем, чьи компании подтвердят важность их работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия из-за мутации COVID-19 вводит контроль на границе с Австрией и Чехией.

Также РБК-Украина писало, что Чехия продлила чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Оно будет действовать до конца февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Германия граница Коронавирус
NEWS
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир