Германия 17 раз просила у РФ информацию об убийстве чеченца в Берлине

Россия игнорирует запросы ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что Германия 17 раз обращалась к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили. Российская сторона не отреагировала.

Об этом пишет DW.

Маас добавил, что Германия отправила РФ два официальных запроса о предоставлении правовой помощи. На них был получен ответ, но "только на половину тех аспектов, которые хотел бы знать Берлин".

Министр добавил, что последствия для России в этом деле будут зависеть от решения суда в Берлине, который должен определить, было ли преступление совершено по заданию Москвы.

"Если в этом решении содержаться соответствующие выводы, надо ожидать, что нам придется снова вернуться к этому вопросу", подчеркнул Маас.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские ведомства предоставили по запросам немецких коллег всю возможную информацию.

Напомним, в центре Берлина в августе 2019 тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Прокуратура Германии обвинила в убийстве гражданина РФ Вадима Красикова.

Поводом к заказу убийства в прокуратуре назвали оппозиционное отношение жертвы к "России и администрации автономных республик Чечни, Ингушетии и пророссийского правительства Грузии".

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями против РФ за убийство чеченца.

Впоследствии канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Германия может ввести новые санкции против РФ.