ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Германии считают вероятным, что Навального отравили

Берлин, Понедельник 24 августа 2020 14:36
В Германии считают вероятным, что Навального отравили
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Навальному необходима личная защита

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили. Сейчас Навальный находится на лечении в Германии.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Он отметил, что в связи с этим Навальному необходима личная защита.

"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", - сказал Зайберт.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что правоохранители в России до сих пор так и не открыли дело в связи с возможным отравлением оппозиционера.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - написала Ярмыш.

Отметим, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. Изначально власти отказывались транспортировать Навального в Германию, однако позже дали разрешение.

При этом российские врачи заявили, что в крови Навального не было выявлено яда, а причиной комы могло стать нарушение обмена веществ.

В анализах оппозиционера медики обнаружили алкоголь и кофеин.

Ранее РБК-Украина писало, что по прогнозам немецких врачей Навальный выживет, однако долгое время будет недееспособным.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГерманияНавальныйотравление
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь