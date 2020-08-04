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В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Новая волна коронавируса более слабая

В Германии заявили о второй волне коронавируса. Однако, она более слабая по сравнению с первой в марте - апреле.

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Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона, сообщает DW.

Она сказала, что растет опасность того, что будут упущены успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии.

"Мы уже переживаем вторую волну роста", - сказала Йона.

Напомним, тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна, в Украине также прогнозируют рост количества случаев коронавируса.

Отметим, премьер-министр германского региона Бавария Маркус Зедер заявил, что растущее число новых случаев коронавируса в Германии не позволяет говорить о возможности дальнейшего смягчения ограничений.

Также сообщалось, что в Баварии в результате вспышки коронавируса на ферме заболели сезонные рабочие из Украины.

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