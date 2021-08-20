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В Германии заявили о четвертой волне коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

В немецком Институте Роберта Коха заявили о четвертой волне пандемии коронавируса. Число случаев заболеваемости COVID-19 превышает прошлогодние показатели в данное время года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения", - говорится в сообщении.

Согласно отчету Института, больше всего новых случаев коронавируса регистрируют среди возрастной группы от 10 до 49 лет.

Кроме того, все больше пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации.

Как отмечают специалисты, к середине августа доля положительных образцов по результатам ПЦР-тестов в лабораториях увеличилась с 4% до 6%.

Указано, что штамм "Дельта" этим летом вытеснил все другие варианты и сейчас составляет 99%

Фото: статистика заболеваемости COVID-19, приведенная исследователями немецкого Института Роберта Коха (скриншот)

Напомним, что Грузия также заявила о начале четвертой волны COVID-19.

Кроме этого, Польша тоже объявила о начале четвертой волны коронавируса.

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