В Германии заявили о четвертой волне коронавируса

"Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения", - говорится в сообщении.

Согласно отчету Института, больше всего новых случаев коронавируса регистрируют среди возрастной группы от 10 до 49 лет.

Кроме того, все больше пациентов с COVID-19 нуждаются в госпитализации.

Как отмечают специалисты, к середине августа доля положительных образцов по результатам ПЦР-тестов в лабораториях увеличилась с 4% до 6%.

Указано, что штамм "Дельта" этим летом вытеснил все другие варианты и сейчас составляет 99%

Фото: статистика заболеваемости COVID-19, приведенная исследователями немецкого Института Роберта Коха (скриншот)