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В Германии зафиксированы первые смертельные случаи от коронавируса

Новости » Общество     09.03.2020 - 18:15
В Германии зафиксированы первые смертельные случаи от коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Смерти зафиксированы в округе Хайнсберг и городе Эссен

В Германии житель округа Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) умер от болезни, вызванной новым коронавирусом, это первый летальный случай в стране. Об этом сообщил в понедельник таблоид Bild со ссылкой на местные власти.

Позже агентство DPA сообщило еще об одной жертве - 89-летней жительнице города Эссен.

Напомним, от коронавируса впервые умер гражданин Германии. Речь идет о 60-летнем мужчине, умершем в Египте. По сведениям египетских властей, немец несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора. Мужчина был помещен в местную больницу с лихорадкой 6 марта, а на следующий день тест на коронавирус показал положительный результат.

Министерство здравоохранения Германии призвало отменить все масштабные мероприятия с численностью участников свыше 1 тысячи человек в связи с распространением коронавируса.

В Германии объявили эпедимею коронавируса еще 26 февраля. Тогда были подтверждены первые пять случаев заболевания, у которых не смогли проследить первоисточник заражения из Китая.

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