В Германии зафиксировали почти тысячу новых случаев коронавируса

В Германии за сутки зарегистрировали 947 случаев коронавируса. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, в стране возросло суточное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за последние 24 часа в Германии зафиксировали 947 инфицированных вирусом, тогда как в предыдущие дни это число составляло около 680 случаев.

Кроме того, в Германии возросло число летальных случаев. За последние сутки зарегистрировали 165 смертей, а днем ранее сообщалось о 139. В целом в стране лабораторно подтверждено 164 807 случаев заражения коронавирусом, из них 6 996 пациентов умерли.

Напомним, Министерство здравоохранения Германии заявило, что уровень воспроизведения коронавируса позволяет ослабить карантин. Уровень воспроизведения коронавируса в Германии в среднем составляет 0,74.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры. Сроки введения послаблений в спорте будут обсуждаться 6 мая.