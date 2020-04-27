В Германии зафиксировали свыше 155 тыс. случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране более 114 тыс. человек выздоровели от коронавируса с начала пандемии

В настоящее время в Германии количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией превысило 155 тыс. лиц. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в целом в стране зарегистрировано 155 193 случая заражения коронавирусом, из которых 1018 новых заражений зафиксировано за минувшие сутки. Кроме того за последние 24 часа в Германии скончались 140 человек и общее количество летальных случаев возросло до 5750.

Как отмечается, в стране более 114 тыс. человек выздоровели от коронавируса с начала пандемии.

Напомним, в столице Германии Берлине полиция задержала 105 человек, которые принимали участие в демонстрации против карантина, введенного для предотвращения распространения коронавіруса.

Кроме того, количество случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионов. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На это время от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тыс. 172 человека.

Также в Китайской Народной Республике почти ликвидировали коронавирус, поскольку в китайских больницах осталось 1011 пациентов. За прошедшие сутки было выявлено лишь два зарегистрированных случая заражения коронавирусом, которые были завезены из-за границы.