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В Германии зафиксировали первый случай заражения мутированным коронавирусом

Германия, Четверг 24 декабря 2020 19:00
В Германии зафиксировали первый случай заражения мутированным коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Германии зафиксирован первый случай заражения мутированным типом коронавируса. Женщина вернулась в страну из Великобритании.

Об этом сообщает Bild.

Случай заражения обнаружили у женщины из земли Баден-Вюртемберг. 20 декабря она прибыла из Лондона в аэропорт Франкфурта. Она сдала там тест на коронавирус, после чего отправилась в гости вместе с родственниками. 21декабря она сдала еще один тест на COVID-19. Оба теста показали положительный результат. У нее наблюдаются легкие симптомы болезни.

Сейчас она находится на изоляции, как и три контактных лица, которые общались с ней по прибытию из Британии. Они пока не ощутили симптомов заболевания.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Также РБК-Украина писало, что Украина не планирует пока запрещать авиасообщение с Британией. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.

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