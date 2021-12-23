В Германии зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"
Фото: В Германии зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон" (freepik.com)
В Германии умер первый человек, у которого выявили новый штамм коронавируса "Омикрон". По данным института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, умерший был в возрасте от 60 до 79 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Всего в Германии было зарегистрировано 810 новых случаев заболевания "Омикроном", в результате чего общее число случаев заболевания этим более заразным штаммом достигло 3198.
Учитываются только те случаи, которые были выявлены с помощью секвенирования всего генома или диагностического подозрения на основе специфического для данного варианта ПЦР-теста.