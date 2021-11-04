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Максимум за всю пандемию. В Германии зафиксировали антирекорд по коронавирусу

Автор: РБК-Украина

За сутки 3 ноября в Германии зарегистрировали почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вследствие болезни в стране скончались 165 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института имени Роберта Коха (RKI) в Берлине.

По состоянию на четверг, 4 ноября, в Германии зафиксировали суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - количество инфицированных за сутки составило 33 949 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии в стране. Предыдущий антирекорд - 33 777 человек (зарегистрировал 18 декабря 2020 года).

Общее число заражений за все время пандемии возросло до 4 672 368. За все время от болезни скончались 96 192 граждан.

На сегодняшний день в Германии полностью вакцинированы 66,8% всех жителей. Среди взрослого населения прививки получили 77,4%, а среди подростков 12-17 лет - 41,9%. В Германии не вакцинируют детей младше 12 лет.

Напомним, исполняющий обязанности федерального министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что четвертая волна COVID-19 в стране развернулась на полную силу.

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