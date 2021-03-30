В Германии зафиксировали 9 смертей после вакцинации препаратом AstraZeneca

Немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.
Об этом сообщает Reuters.
Институт Пола Эрлиха (PEI) заявил, что в настоящее время зарегистрирован 31 случай образования тромбов в мозговых венах, что известно как тромбоз синусных вен. В 19 случаях наблюдался дефицит тромбоцитов или тромбоцитепения. В девяти случаях люди скончались.
За исключением двух случаев, все сообщения касались женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Двум мужчинам было 36 и 57 лет.
Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже страны объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Решение было принято после заключения регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.
30 марта стало известно, что англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет иметь название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".