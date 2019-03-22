В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt.

Основные подозреваемые - 21-летний мужчина из города Оффенбах и два брата из Висбадена. Задержанные планировали "исламистский теракт" для того, чтобы убить как можно больше "неверных".

Напомним, в январе Федеральная прокуратура Германии сообщила, что на севере ФРГ задержали троих иракских беженцев по подозрению в подготовке теракта. Двое задержанных начали подготовку к совершению теракта в начале декабря 2018 года. Так, один из мужчин скачал из интернета инструкцию по созданию взрывного устройства и заказал взрыватель из Великобритании, однако посылка была перехвачена.

В октябре прошлого года спецслужбы Германии предотвратили масштабный теракт, который планировала совершить группировка "Исламское государство".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа в Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали 31-летнего мужчину, гражданина Российской Федерации (РФ).