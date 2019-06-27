В Германии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже

В Германии задержали 39-летнего боснийца, который подозревается в причастности к терактам в Париже 13 ноября 2015 года. Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что его арестовали 27 июня, а задержание произошло 20 июня в городе Бад-Дюрренберг на федеральной земле Саксония-Ангальт. Европейский ордер на его арест был выдан бельгийской властью. На данный момент готовится экстрадиция задержанного.

Отметим, правоохранители нашли подозреваемого случайно, а именно во время расследования в отношении двух граждан Боснии и Герцеговины, которых подозревают в нарушении законодательства относительно контроля за поставками оружия.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических нападений, жертвами стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 находились в критическом состоянии. При этом жертвами стали в основном молодые люди в возрасте 20-30 лет. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В ходе нападений первый взрыв прозвучал в баре близ крупнейшего стадиона Франции "Стад де Франс" время товарищеского матча между национальными сборными Франции и Германии. После этого в холле самого стадиона прозвучали еще два взрыва, среди футбольных болельщиков пострадавших не оказалось.

Далее жертвами нападения на ресторан "Пти Камбодж" и на бар "Ле Карийон" в 10 округе Парижа стали как минимум 26 человек. Однако самым кровавым стало нападение на посетителей рок-концерта в зале "Батаклане", в результате которого погибли 90 человек.