В Германии задержали группу, готовившую теракты в мечетях

В Германии правоохранители задержали членов ультраправой группы, которые планировали нападения на мечети, политиков и беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что были задержаны 12 участников группы Der harte Kern (Твердое ядро). Еще один участник группировки на данный момент скрывается.

"Четверо мужчин, все граждане Германии, были арестованы на прошлой неделе по подозрению в формировании Der harte Kern. Остальные восемь подозреваются в финансировании группы, а также предоставлении оружия и другой поддержки", - говорится в сообщении.

Лидер группировки 53-летний Вернер С., проживающий в Аусбурге, планировал десять отдельных нападений в Германии, включая убийства в мечетях. Отмечается, что таким образов радикалы планировали вызвать начало гражданской войны.

Во время обысков у членов группы были обнаружены оружие, а также материалы для создания взрывчатки.

Ультраправая группа Der harte Kern была создана в сентябре 2019 года. Отмечается, что они имеют связи с другой правой группой из Финляндии "Солдаты Одина".

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре в Германии три жителя немецкого города Оффенбах планировали террористический акт религиозного характера. Мужчин задержали, они планировали теракт во Франкфурте с использованием взрывчатки.

Также сообщалось, что в начале января в городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Убитый оказался гражданином Турции, который во время нападения выкрикивал "Аллах Акбар".