ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии задержали группу, готовившую теракты в мечетях

Новости » В мире     17.02.2020 - 10:36
В Германии задержали группу, готовившую теракты в мечетях
Фото: полиция ФРГ (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Радикалы планировали десять разных нападений

В Германии правоохранители задержали членов ультраправой группы, которые планировали нападения на мечети, политиков и беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что были задержаны 12 участников группы Der harte Kern (Твердое ядро). Еще один участник группировки на данный момент скрывается.

"Четверо мужчин, все граждане Германии, были арестованы на прошлой неделе по подозрению в формировании Der harte Kern. Остальные восемь подозреваются в финансировании группы, а также предоставлении оружия и другой поддержки", - говорится в сообщении.

Лидер группировки 53-летний Вернер С., проживающий в Аусбурге, планировал десять отдельных нападений в Германии, включая убийства в мечетях. Отмечается, что таким образов радикалы планировали вызвать начало гражданской войны.

Во время обысков у членов группы были обнаружены оружие, а также материалы для создания взрывчатки.

Ультраправая группа Der harte Kern была создана в сентябре 2019 года. Отмечается, что они имеют связи с другой правой группой из Финляндии "Солдаты Одина".

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре в Германии три жителя немецкого города Оффенбах планировали террористический акт религиозного характера. Мужчин задержали, они планировали теракт во Франкфурте с использованием взрывчатки.

Также сообщалось, что в начале января в городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Убитый оказался гражданином Турции, который во время нападения выкрикивал "Аллах Акбар".

В Германии арестовали директора компании, который поставлял военное оборудование в Россию В Германии разоблачили незаконные поставки военного оборудования в Россию
Новости Украины ГерманияТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь