UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии выявили семь случаев образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

В Германии на сегодняшний день подтверждено семь случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Поэтому в мерах предосторожности правительство приняло решение приостановить вакцинацию.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Spiegel.

"До сих пор подтверждены семь случаев, которые могут быть связаны с образованием тромбов в мозговых венах", - заявил он.

Министр отметил, что для большинства людей, которые вакцинируются препаратом, нет риска, однако, по его словам, пока нельзя полностью исключить связь между AstraZeneca и нарушениями свертывания крови.

Шпан порекомендовал жителям Германии, кто успел сделать первую прививку вакциной AstraZeneca, обратиться к врачу в случае точечного кожного кровотечения или постоянных головных болей.

Отметим, что ряд европейских стран на время приостановили применение вакцины AstraZeneca серии ABV5300 из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов. Партия данной серии была доставлена ​​в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.

Напомним, разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Ранее в Норвегии троих медицинских работников госпитализировали с тромбами после того, как они получили первую дозу препарата AstraZeneca. В воскресенье один из них умер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Германиявакцина от коронавирусаКоронавирус
Читайте также
"Очередной фейк": в Минздраве отреагировали на отказ стран ЕС от вакцины AstraZeneca
Германия, Франция и Италия остановили использование COVID-вакцины AstraZeneca
Прогноз погоды