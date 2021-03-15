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В Германии выявили семь случаев образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

Новина українською → Берлин, Понедельник 15 марта 2021 18:29
В Германии выявили семь случаев образования тромбов после вакцинации AstraZeneca Фото: Йенс Шпан (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

В Германии на сегодняшний день подтверждено семь случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Поэтому в мерах предосторожности правительство приняло решение приостановить вакцинацию.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Spiegel.

"До сих пор подтверждены семь случаев, которые могут быть связаны с образованием тромбов в мозговых венах", - заявил он.

Министр отметил, что для большинства людей, которые вакцинируются препаратом, нет риска, однако, по его словам, пока нельзя полностью исключить связь между AstraZeneca и нарушениями свертывания крови.

Шпан порекомендовал жителям Германии, кто успел сделать первую прививку вакциной AstraZeneca, обратиться к врачу в случае точечного кожного кровотечения или постоянных головных болей.

Отметим, что ряд европейских стран на время приостановили применение вакцины AstraZeneca серии ABV5300 из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов. Партия данной серии была доставлена ​​в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.

Напомним, разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Ранее в Норвегии троих медицинских работников госпитализировали с тромбами после того, как они получили первую дозу препарата AstraZeneca. В воскресенье один из них умер.

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