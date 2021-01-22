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В Германии выявили первый случай "бразильского" штамма COVID

Автор: РБК-Украина

В Германии выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса. Инфицированный прибыл в четверг, 21 января, из Бразилии во Франкфурт-на-Майне.

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Об этом заявил министр по социальным делам земли Гессен Кай Клозе, передает Deutschlandfunk.

Мутация была выявлена с помощью ПЦР-теста на коронавирус.

Исследования его пробы показали, что речь идет о мутации коронавируса, распространенной в Бразилии.

Напомним, 15 января в Великобритании выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был привезен из Бразилии.

Ранее Британия запретила въезд из Португалии, Бразилии и еще 14 стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Бразилии.

Добавим, что 31 декабря в Бразилии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

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