В Германии высказались за регистрацию российской вакцины от коронавируса на фоне запрета AstraZeneca

Главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ позитивно отозвались о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Заявление было сделано на фоне приостановки применения в Европе препарата компании AstraZeneca.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Россия как "великая страна в области науки", несомненно, в состоянии производить эффективную вакцину. Он уверен, что "Спутник V" должен быть зарегистрирован для применения в ЕС.

В то же время, глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов сказал, что в Европе начали активно обсуждать российский препарат.

"Я не хочу регистрации вакцины по политическим причинам, но я не хочу и того, чтобы вакцину отвергали по политическим причинам", - подчеркнул политик.

В свою очередь, глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф указал, что "происхождение вакцины не играет роли, когда речь идет о здоровье людей". Он добавил, что сам был в детстве привит советской вакциной от полиомиелита и "считает это абсолютно нормальным".