В Германии выдвинули обвинения планировавшей теракты группировке

Иллюстративное фото (bundespolizei.de)

Члены "Революции Хемниц" планировали "восстание с признаками гражданской войны" в Берлине в октябре 2018

Федеральная прокуратура Германии передала в суд дело против правоэкстремистской террористической группировки "Революция Хемниц", члены которой обвиняются в том, что в сентябре 2018 года объединились для совершения терактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно информации источников, обвинения были предъявлены на основании анализа протоколов чатов, обнаруженных в смартфонах подозреваемых.

По мнению следователей, члены группировки планировали в Берлине "восстание с признаками гражданской войны".

Отмечается, что сейчас в предварительном заключении находятся 8 мужчин, большинство которых считаются главарями банд скинхедов и неонацистов, действующих в регионе Хемница на востоке Германии.

Несколько мужчин по подозрению в создании правой террористической организации "Революция Хемниц" были задержаны за двое суток до празднования 3 октября 2018 года Дня германского единства в Саксонии и Баварии, когда, по данным прокуратуры, они планировали совершать нападения на иностранцев и политических оппонентов.

Задержанные также пытались приобрести огнестрельное оружие.

Напомним,